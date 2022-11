Pot jest dla wielu osób czymś, co odbiera im pewność siebie. Mimo że jest to naturalny odruch organizmu, nie kojarzy nam się pozytywnie. W tym artykule dowiesz się więcej na temat produktów, jakimi są antyperspiranty na nadpotliwość.

Dlaczego się pocimy?

Pocenie się jest naturalnym sposobem organizmu na pozbycie się szkodliwych substancji takich jak np. amoniak i na zabezpieczenie przed rozmnażaniem się bakterii. Przede wszystkim ma ono jednak na celu obniżenie temperatury ciała i jej regulacja. Pot składa się z około 99% z wody, a reszta to właśnie wydalane pierwiastki. Nieprzyjemny zapach potu pojawia się, gdy rozkłada się on i miesza z bakteriami. W większości przypadków to, że się pocimy, jest naturalne. Jeśli jednak uważamy, że pot występuje u nas zbyt często i w za dużych ilościach można spróbować zastosować antyperspiranty na nadpotliwość.

Co mają w sobie antyperspiranty na nadpotliwość?

Dezodorant a antyperspiranty na nadpotliwość, to dwie różne rzeczy. Pierwszy z nich ma na celu zmniejszanie nieprzyjemnego zapachu, podczas gdy drugi, hamowanie powstawania potu. Antyperspiranty tworzą warstwę amorficznego żelu, który hamuje wydzielanie potu. Zawiera on w sobie składnik w postaci soli glinu. W niektórych produktach dodawane jest również srebro, które hamuje rozwój bakterii. Antyperspiranty warto ostawiać jednak co jakiś czas i zamieniać je na dezodoranty, ponieważ mogą one podrażniać naszą skórę.