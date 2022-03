Szczególnie w okresie zimowo-wiosennym jesteśmy narażeni na zapalenie zatok, któremu często towarzyszy ogólny dyskomfort, oraz objawy takie jak niska drożność nosa, oraz zatok, zaległa wydzielina znajdująca się w górnych drogach oddechowych, oraz ucisk w okolicy nosa, oraz czoła, który nazywany jest bólem zatok. Biorąc pod uwagę, że jest to dość powszechna choroba, ludzie od dawna wypracowali domowe sposoby na zatoki, dzięki którym są w stanie zmniejszyć dyskomfort powodowany przez zapalenie.

Jakie są najpopularniejsze domowe sposoby na zatoki?

Jedną z pierwszych rzeczy, jaka przychodzi na myśl w przypadku domowych sposobów na zatoki to wykonanie płukania zatok oraz nosa, która ma na celu poprawienie drożności dróg oddechowych, oraz ułatwienie pozbycia się zalegającej wydzieliny. Irygacja zatok kolega na wciśnięciu płynu-najlepiej za pośrednictwem specjalnej butelki do jednej z dziurek od nosa, tak by płyn wypłynął drugą dziurką. W tym celu najlepiej jest wykorzystać specjalne zestawy przygotowane do tego zestawu, które złożone są z buteleczki oraz odpowiedniej soli fizjologicznej do rozpuszczenia w wodzie.

Inhalacja nosa w domowych warunkach

Nieco mniej skutecznym sposobem jest wykonanie inhalacji, która powinna poprawić drożność dróg oddechowych. W najprostszej wersji wystarczy odrobinę ziół, takich jak majeranek, tymianek, czy olejki eteryczne, wymieszanie ich z wrzącą wodą w przygotowanej wcześniej misce, a następnie nachylenie się nad miską i nakrycie głowy ręcznikiem. Inhalować powinno się od kilku do kilkunastu minut.

